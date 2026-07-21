L’opposition de Belloumi et Boughdiri acceptée, un procès fixé

La Cour d’appel de Tunis a accepté l’opposition formulée par les deux journalistes Hamza Belloumi et Insaf Boughdiri condmnés par défaut à un an de prison ferme.

Cette décision prononcée, ce mardi 21 juillet 2026, annule de ce fait le jugement rendu en leur absence et donne lieu à un nouvel examen de l’affaire.

Le procès a été fixé au 2 décembre 2026, sachant que cette affaire remonte à 2015 suite à une plainte déposée par l’ancien président Moncef Marzouki, après la diffusion d’une vidéo qui lui a été faussement attribuée, dans l’émission « Le Huitième Jour » (Al Youm Al-thamen).

On notera que les deux journalistes avaient à l’époque reconnu et corrigé leur erreur avant de présenter des excuses.