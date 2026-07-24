Kef | Mobilisation contre deux importants incendies à Nebeur et Sakiet Sidi Youssef

​Les interventions sur le terrain se poursuivent ce vendredi soir pour tenter de maîtriser deux grands incendies de forêt au Kef depuis plusieurs jours.

Selon une déclaration, à l’agence Tap, du lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opérations et du suivi à la Protection civile, les feux touchent le mont Taouila (délégation de Nebeur) et le mont Takrouna (délégation de Sakiet Sidi Youssef).

Les flammes ont détruit de vastes étendues de couvert végétal et forestier et près de 22 camions d’incendie de la Protection civile sont déployés sur place, appuyés par des renforts venus d’autres gouvernorats ainsi que par des équipements de divers ministères et collectivités locales et du soutien aérien de l’armée nationale.

Notons que l’ambassade d’Italie à Tunis, a annoncé qu’un Canadair de la protection civile italienne a également mobilisé en soutien aérien.

​Pour rappel, les autorités sécuritaires ont ouvert des enquêtes pour déterminer l’origine de ces départs de feu, survenus dans un contexte de forte vague de chaleur, alors que le lieutenant-colonel Khalil Mechri appelle les citoyens à la plus grande vigilance, au respect strict des consignes de prévention et à signaler immédiatement tout départ de feu afin de protéger le patrimoine forestier national.

Y. N.