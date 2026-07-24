Djerba Ajim | Une Résidence artistique pour dynamiser la scène culturelle et le tourisme local

Djerba Ajim se dote d’une nouvelle Résidence artistique, inaugurée avec le soutien de l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie.

Ce nouvel espace moderne, imaginé pour et avec les jeunes de la région, vise à stimuler la création, favoriser les échanges et encourager l’excellence culturelle.

L’Ambassade des Pays-Bas en Tunisie affirme que cette Résidence artistique contribuera également à faire de l’ile de Djerba une destination dynamique et attractive pour les événements artistiques et culturels, tout en renforçant l’écosystème créatif local et les opportunités de développent de la région.

Porté par la commune de Djerba Ajim, le Forum des Jeunes et la société civile, ce projet pilote est soutenu par le programme Fe3il.a (CILG VNG International / Ministère de la Jeunesse et des Sports) avec l’appui financier de l’Union européenne et des Pays-Bas.

Y. N.