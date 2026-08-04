Retour volontaire | Un nouveau départ pour 127 Guinéens grâce au programme de l’OIM

Dans le cadre du programme d’Aide au retour volontaire et à la réintégration de l’OIM Tunisie, 127 migrants sont retournés en Guinée ce mardi 4 août 2027.

Le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration est mis en œuvre en étroite coopération avec les autorités tunisiennes, les partenaires nationaux ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires des pays d’origine.

Cette opération a été réalisée dans le cadre du projet Protection, retour et réintégration des migrants en Afrique du Nord, financé par l’Union européenne, la Suède, la Norvège et le Danemark.

« Voir nos concitoyens rentrer aujourd’hui au pays a été un moment profondément émouvant. Ce vol représente un nouveau départ et l’espoir de retrouvailles avec leurs proches. Je remercie sincèrement l’OIM pour son soutien constant, qui leur permet de rentrer dans la dignité », déclare Diakité Zénab, assistante administrative au Consulat de la République de Guinée en Tunisie, qui a accompagné le départ.

Après trois années passées en Tunisie, Mamadi était impatient de regagner son pays et envisage l’avenir avec optimisme. « Je suis très heureux de rentrer aujourd’hui. J’espère pouvoir continuer à travailler comme mécanicien, comme je le faisais auparavant », a-t-il déclaré.

Avant leur départ, les migrants ont bénéficié d’une assistance adaptée à leurs besoins individuels, comprenant des séances de conseil, l’organisation du voyage ainsi qu’un appui dans les démarches administratives et médicales. Pour beaucoup, ce soutien leur a permis de faire face à des situations de vie complexes tout en préparant leur retour dans leur pays d’origine.

« Après 10 ans, je vais enfin pouvoir retrouver ma mère. Elle me manque beaucoup », confie Aïssatou, qui vit en Tunisie depuis trois ans avec son mari et leurs trois enfants, dont la petite Kadija, âgée de quatre mois.

« L’OIM m’a beaucoup soutenue tout au long de ma grossesse ainsi qu’au moment de la naissance de ma fille. Je suis reconnaissante pour l’aide que j’ai reçue. »

Les bénéficiaires reçoivent également une assistance à la réintégration adaptée à leurs profils, à leurs besoins et à leurs aspirations. Ce soutien vise à faciliter leur retour au sein de leurs communautés d’origine et à favoriser leur réintégration socio-économique durable.

« Une fois de retour en Guinée, j’aimerais reprendre mon activité de chauffeur, puis suivre une formation pour conduire des engins miniers, un métier très recherché dans mon pays », explique Seko. Après trois années passées en Tunisie, il se réjouit de rentrer chez lui, de retrouver sa famille et d’entamer un nouveau chapitre de sa vie professionnelle.

Depuis janvier 2026, l’OIM Tunisie a soutenu plus de 4 305 migrants dans leur retour volontaire vers leurs pays d’origine, contribuant ainsi à une gouvernance plus sûre des migrations et à des parcours de réintégration durables. Les principaux pays de retour étaient la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, reflétant la diversité des profils des migrants accompagnés dans le cadre du programme AVRR.

OIM