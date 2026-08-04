JCC 2026 | Ouverture des inscriptions pour les compétitions officielles

Le Comité d’organisation de la 37eme édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) annonce l’ouverture des inscriptions des films pour participer aux compétitions officielles de l’édition actuelle qui se tiendra du 12 au 19 décembre 2026.
Les compétitions concernées sont :
- Compétition des longs métrages de fiction
- Compétition des longs métrages documentaires
- Compétition des courts métrages
- Compétition Carthage Ciné Promesse
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2026.
Les films doivent être inscrits exclusivement via la plateforme électronique dédiée.
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