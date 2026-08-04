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Trafic de cocaïne | Démantèlement d’un réseau opérant entre Sousse et Gafsa

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4 août 20264 août 2026
Trafic de cocaïne | Démantèlement d’un réseau opérant entre Sousse et Gafsa

Un réseau de trafic de drogue opérant entre Sousse et Gafsa a récemment été démantelé par la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants.

L’opération a été supervisée par la sous-direction de lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire d’El Gorjani, indique une source sécuritaire à Mosaïque FM, en précisant que lors d’une descente menée samedi dernier, la police a saisi 500 grammes de cocaïne ainsi qu’un véhicule utilisé pour le trafic.

Ce mardi 4 août 2026, le Parquet près le tribunal de première instance de Gafsa a ordonné la mise en détention des deux membres dudit réseau, alors qu’un troisième suspect fait l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.

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