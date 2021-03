El-Kamour : Haddad menace de «fermer Tataouine», jusqu’à la libération des jeunes arrêtés hier (Photos)

Partagez 0 Partages

Le porte-parole du mouvement El-Kamour, Tarek Haddad, a menacé ce mercredi 31 mars 2021, de «fermer la région de Tataouine», jusqu’à la libération des jeunes arrêtés, hier, lors de la manifestation, qui a été marquée par des faits de violence.

Dans une vidéo publiée sur la page de ce mouvement controversé, Tarek Haddad affirme que les jeunes de Tatatouine, qui ont été arrêtés sont «victimes de répression policière, d’abus et d’injustice».

Il a appelé à leur libération et menacé de fermer la région si ses camarades ne sont pas relâchés, tout en demandant au gouvernement d’intervenir, et en rappelant que la manifestation organisée, hier, avait pour but de dénoncer la non application des accords signés il y a plus de 3 mois.











Des routes ont d’ailleurs été fermées, aujourd’hui, avec des pneus et des bennes à ordures, en feu : «Un de nos jeunes a été blessé par un policier et a été transporté à l’hôpital de Sfax, et si vous pensez qu’on va lâcher, vous vous trompez complètement», a ajouté Tarek Haddad.

On notera que les jeunes ont caillassé les agents de police, et que ces dernier ont répondu par du gaz lacrymogène, pour disperser la foule qui avait tenté d’assaillir le siège du gouvernorat.

Dans une vidéo filmée en direct par Tarek Haddad dans sa voiture, on a pu apercevoir une quantité de pierres sous le siège avant et dans d’autres vidéos, les jeunes manifestants étaient munis de bâtons et de barres en fer, alors que le porte-parole affirme que la manifestation était «pacifique»…

Y. N.