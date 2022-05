La Tunisie se dote d’une stratégie nationale de promotion des produits de terroir

La première stratégie nationale tunisienne de valorisation et de promotion des produits de terroir sera présentée aujourd’hui, mercredi 25 mai 2022, à Tunis, au cours d’une journée organisée par le ministère de l’Agriculture avec l’appui du «Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir» (Pampat).

Le sous-secteur des produits du terroir ne cesse d’évoluer en Tunisie. Afin d’élargir et consolider l’impact que peut avoir ce sous-secteur sur l’économie et le développement local dans notre pays, l’élaboration d’une stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir s’est imposée.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avec l’appui du projet Pampat 2, mis en oeuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) avec un financement du sécretariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (Seco), qui ont d’ailleurs ont assuré le suivi de l’élaboration de la Stratégie depuis fin 2020.

La stratégie est le fruit d’un travail participatif public-privé multi-acteurs et a été élaborée suite à la décision N°3781 (2020) du ministre de l’Agriculture.

Cette stratégie constituera la pierre angulaire pour la pérennisation du développement des produits du terroir en Tunisie.

Dans le cadre du projet Pampat 2, ladite stratégie sera mise en œuvre dans deux régions / gouvernorats pilote de la Tunisie qui seront présentés lors de la journée.