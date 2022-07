Mohamed Hedi Jouni vient d’être nommé directeur général du Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Après avoir été chargé de la gestion de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, Mohamed Hedi Jouni vient d’être nommé administrateur en chef des affaires culturelles et directeur général du Théâtre de l’Opéra de Tunis, c’est ce qu’il vient d’annoncer sur sa page Facebook.

F.B