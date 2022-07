Comment choisir sa machine à pain ?

Faire son pain maison est désormais simple comme bonjour. Si vous n’avez pas forcément besoin d’une machine spécifique pour le préparer, les machines à pain restent un accessoire de cuisine ultra pratique, et de plus en plus populaire. Mais comment choisir celle qui répondra le mieux à vos besoins, et respectera votre budget. Voici quelques questions à vous poser avant de faire votre choix !

Un ou deux mélangeurs ?

Le principal problème que vous pouviez rencontrer avec les anciens modèles de machines à pain est que le mélangeur se retrouve coincé dans la mie, ou qu’il soit tout simplement difficile à enlever. Pour supprimer ce problème, de nombreux fabricants proposent désormais des appareils plus perfectionnés, avec deux mélangeurs qui assurent un pétrissage optimal de la pâte. Seul petit problème notable : la forme de votre pain sera légèrement en trapèze, ce qui posera un problème pour les puristes ou ceux et celles qui aiment partager leur miche en photo.

Quelle forme de la cuve ?

C’est un autre point qui a pu fâcher de nombreux français avec les machines à pain. Leur cuve est en effet généralement carrée, ce qui donne une forme pas très habituelle à la miche. C’est pour cette raison que des entreprises comme Seb vendent en plus de leur pétrin carré une cuve ronde. Un petit détail qui peut plaire à certains consommateurs, mais qui ne justifiera pas toujours l’investissement supplémentaire.

Quel prix pour ma machine à pain ?

On en arrive à un autre critère d’achat très important. Le prix jouera certainement sur votre décision. Si ce dernier peut varier en fonction des programmes et options offertes par le modèle, la marque joue également un grand rôle sur le coût final. Vous trouverez par exemple une machine à pain Mandine à moins de 60 euros dans le dernier prospectus Carrefour. Alors qu’un appareil Kenwood ou Moulinex avoisinera plus de 100 à 150 euros.

Et la puissance dans tout ça ?

C’est un autre facteur important, que l’on a parfois tendance à négliger. Les machines à pain disponibles présentent le plus souvent une puissance allant de 500 à 1 600 watts (pour les appareils professionnels). Bien évidemment, plus elle sera puissante, plus le temps de cuisson de votre machine à pain sera rapide. Mais elle augmentera également vos dépenses énergétiques.

Source : Unsplash

De quelles fonctionnalités et programmes avez-vous réellement besoin ?

Pour finir, les fabricants de machines à pain tentent de se démarquer sur les fonctions et programmes offerts par leurs appareils. Les meilleurs appareils proposent en effet différentes fonctions, pour régler le poids de votre pain, le niveau de dorage, ou le maintien au chaud jusqu’à la dégustation. Les différents programmes peuvent également vous permettre de réaliser des cakes, des brioches, ou même de réussir un pain sans gluten. Là encore, tout dépend de vos besoins réels, et du budget dont vous disposez !

Avec une telle variété de machines à pain disponibles sur le marché, prenez bien le temps de comparer les offres avant de vous décider. Tenez compte de vos habitudes de consommation, et des fonctionnalités que vous prévoyez réellement d’utiliser !