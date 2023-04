Tunisie : Démarrage de la commercialisation des produits «Hrayer Tounes» dans les Grandes surfaces

Dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et la Chambre Professionnelle des Grandes surfaces Commerciales, relative à l’amélioration de l’accès des produits des groupements féminins de développement aux marchés et offrant l’opportunité de les commercialiser dans quatre grandes surfaces, le premier lot de produits des groupements féminins de développement a été exposé et commercialisé aujourd’hui dans les points de vente de la grande surface Carrefour.

Il est à noter que ce processus de promotion des produits des groupements féminins de développement inclura d’ici quelques jours, sous le slogan « Hrayer Tounes », le reste des espaces commerciaux impliqués dans ce programme qui sont; Géant, Monoprix et le Magasin Général.

Les produits exposés comprennent une sélection de produits d’artisanes participantes dans les groupements féminins de développement, qui se distinguent par leur haute qualité et la demande croissante des consommateurs, notamment les produits traditionnels tunisiens; épices,miel, dattes …

Dans le cadre de la concrétisation de cette convention, un protocole d’accord a été signé entre les surfaces commerciales et un premier lot composé de 13 complexes de développement féminins des gouvernorats de Sidi Bouzid, Kébili, Mahdia et Sousse.

Il est à noter que, dans le cadre de ses efforts d’autonomisation économique de la femme, le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées appuie les activités de 32 complexes de développement de la femme dans diverses régions de la République au profit d’environ un millier de participantes.

Le ministère a programmé l’investissement de 3 millions de dinars pour la création et l’équipement de 30 nouveaux groupements de développement au cours du plan de développement 2023-2025, avec la moyenne de 10 groupements annuellement.

Communiqué