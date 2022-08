Procession de la Madone de Trapani à La Goulette : Les Tunisiens restent fidèles à la tradition

Comme le 15 août de chaque année, la procession de la Madone de Trapani a lieu à l’église Saint-Augustin et Saint-Fidèle de La Goulette. Une tradition qui témoigne du vivre-ensemble entre les différentes communautés religieuses à La Goulette.

Malgré la forte chaleur puis la pluie, les habitants de La Goulette entre communauté chrétienne et Tunisiens musulmans se sont réunis ce soir, lundi 15 août, autour de la procession de la Madone de Trapani, une célébration religieuse chrétienne, devenue au fil des années un événement culturel et social incontournable au cœur du quartier de la Petite Sicile où se trouve l’Eglise Saint-Augustin et Saint-Fidèle construite en 1848.

Comme chaque année, un grand nombre de personnes a assisté à la messe à l’intérieur de l’église puis au défilée de la Madone portée sur les épaules pour sillonner les rues de la Goulette. Un événement qui annonce la fin de l’été et qui a lieu simultanément à Trapani en Italie.

F.B