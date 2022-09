Mirath Music : L’exposition sonore itinérante arrive à Tunis

Le Goethe Institut de Tunis accueillera à partir du 26 septembre l’exposition sonore itinérante « Mirath Music ». L’événement sera gratuit et permettra de découvrir 7 artistes de différents pays et de différentes cultures.

Après le Soudan, la Jordanie et l’Allemagne, « Mirath Music » débarque à Tunis dans le jardin du Goethe Institut du 26 septembre au 1er octobre. Il s’agit d’une exposition sonore régionale itinérante qui se tient en Afrique du Nord et du Nord-Est et en Asie occidentale, réalisée grâce à la participation de musiciens et des antennes de l’Institut Goethe de sept pays différents : l’Algérie, le Soudan, la Tunisie, la Palestine, l’Irak, le Liban et la Jordanie.

L’aventure avait commencé en 2021 où les artistes participants s’étaient réunis dans un atelier en ligne pendant une semaine pour échanger leurs idées et mettre en place le concept de l’exposition qui a donné naissance à 14 morceaux reflétant l’identité musicale de chaque artiste.

Les artistes participants sont : Amel Zen, Ghassan Sahhab, Hajar Zahawy, Mohamed Adam, Mustapha Said, Rihab Hazgui, Zaid Hilel et Yacoub Abu Ghosh.

F.B