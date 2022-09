Tunisie : La 4ème édition de la Foire nationale du livre reportée à décembre 2022

La 4ème édition de la Foire nationale du livre qui se déroulera à la Cité de la culture à Tunis, initialement prévue du 13 au 23 octobre, a été reportée au mois de décembre prochain.

C’est ce qu’indique le ministère des Affaires culturelles, en précisant que cette décision a été prise à l’issue d’une séance de travail organisée avec les professionnels du livre et de l’édition au siège du ministère, présidée par la ministre Hayet Guettat Guermazi, et à laquelle ont notamment pris part, des représentants de l’Union des éditeurs tunisiens (UET), et ce, dans le but de faire participer toutes les parties intervenantes dans toute la chaîne du secteur du livre, de l’édition et de la distribution.

Il a également été décidé de mettre en place un Comité de pilotage chargé de promouvoir le secteur du livre et de l’édition, de préparer la consultation nationale du livre visant à simplifier les procédures liées aux achats des livres, au système de subvention et au respect des droits d’auteur et autres.

La même source ajoute que le Comité sera composé de représentants du secteur du livre et de l’édition dont des membres de l’Union des éditeurs tunisiens, de l’union des écrivains tunisiens, la Fédération tunisienne des éditeurs (FTE) et la Chambre syndicale relevant de l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Y. N.