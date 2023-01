Widu, projet d’aide des expatriés à leurs proches en Tunisie

Widu Tunisie fait partie du projet Widu Africa, dont l’objectif est de mieux canaliser les transferts de fonds des Tunisiens résidants à l’étranger vers leurs familles ou proches en Tunisie, pour les aider à réaliser des investissements créateurs de valeur (emplois, agriculture, etc.) tous secteurs confondus, avec une participation financière du projet.

Widu Africa est une plateforme de « Promotion de l’emploi dans le secteur informel en Afrique » créée dans le cadre d’un projet qui s’étend de 2019 à 2023 inclus, lancé en 2019 au Cameroun et au Ghana, puis étendu, en 2022, à 4 autres pays africains dont la Tunisie.

Le projet Widu est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ, l’agence allemande pour la coopération internationale.

Les transferts des résidants tunisiens de l’étranger, qui se sont élevés à plus de €2,5 milliards en 2022, ont un potentiel indéniable pour le développement économique de leur pays d’origine.

L’objectif de ce projet est donc de les inciter à accompagner leurs proches (parents ou amis) dans le pays dans la création de petites ou micro entreprises. Il encourage particulièrement les projets d’entreprises initiés par des femmes, et ceux innovants à dimension éco-responsable (atteindre zéro déchet, choisir des produits reconditionnés, opter pour des plats locaux et de saison, encourager les mobilités douces comme le vélo, le covoiturage et même la marche à pied, etc.).

La démarche à suivre est la suivante : la personne en Tunisie intéressée par le projet Widu (appelée entrepreneur) réalise un investissement privé (par exemple de € 500) avec l’argent qu’un membre de sa famille à l’étranger (appelé donateur) lui a envoyé pour développer les activités de sa micro ou petite entreprise.

A ce moment là, Widu entre en jeu et double par une subvention le montant envoyé par le donateur (par exemple € 1 000). En parallèle, l’entrepreneur bénéficie d’un coaching professionnel et individuel de 3 séances gratuites, par le biais d’un réseau de coachs Widu, en partenariat technique avec l’incubateur tunisien RedStart.

Notons que les membres de la diaspora tunisienne résidant dans 7 pays européens (Allemagne, France, Autriche, Pays-Bas, Norvège, Suisse et Suède) sont éligibles au projet Widu, avec des amis et des proches de Tunisie.

L’accent est mis sur les micro et petites entreprises de l’économie informelle. Une condition préalable est que les partenaires réunis au sein du projet se connaissent déjà. De plus, ils doivent être prêts à investir personnellement dans l’entreprise locale du pays.

En 2022, le projet Widu Tunisie a permis de mobiliser 1 million de dinars tunisien (MDT), investi en soutien à 210 entreprises réparties dans les 24 gouvernorats du pays, en plus de préserver ou de créer plus de 220 emplois, dont 63% de femmes. Il dynamise ainsi l’emploi local, et contribue au développement économique des régions.

Il est important de rappeler qu’une campagne digitale sur le projet Widu sera lancée dans les prochains jours pour inciter un maximum de Tunisiens résidents à l’étranger, à s’inscrire sur la plateforme dédiée avant le 28 février 2023, et à inviter leurs proches basés en Tunisie à finaliser leur inscription.

A.M. (avec communiqué)