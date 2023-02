Le poème du dimanche : ‘‘Entre Alpha et Omega’’ de Edouard Maunick

Poète, journaliste, homme de radio et diplomate mauricien, Edouard Maunick est une voix importante de la poésie francophone.

Né en 1931 à Flacq, en Ile Maurice, Maunick s’installe à Paris en 1960. Fait carrière à l’Unesco. Sera nommé ambassadeur de Maurice en Afrique du sud.

Il commence à publier en 1954. Presque trente recueils suivront. Proche de Léopold Sédar Senghor et de Aimé Césaire, il chante la négritude et le métissage.

Marquée par son île, son écriture restitue vocabulaire, images et métaphores, langages insulaires, donnant à son rythme, fougue et élan, entre cris et engagements. Son œuvre est couronnée de nombreux prix et distinctions. Il décède en 2021.

Tahar Bekri

En mémoire de Toussaint L’Ouverture et Mahatma Gandhi

…ce qu’en nous vivait

comme en tout autre vivant/

ce qu’en nous pillé/nié/dénié

nous pioche/nous faucille/

nous hook/nous sacs de jute/

ce qu’en nous reconquis/

de nous-mêmes/par nous-mêmes/

ce qu’en nous ressuscité/

à jamais biens de nous tous/

nous bouture/nous semence/

nous terre/ nous récolte/nous coupe/

nos paroles dans nos bouches/

héritées d’Afrique/

héritées d’Asie/

héritées d’Europe/

nous sans colère/

mais de mémoire têtue/

il nous en a fallu pour

ne pas céder/ne pas jeter/

nos vies par-dessus bord/

nous voici main tendue pleine

rouge ès liberté/

bleue grand océan/

jaune ensoleillé/

verte d’île-jardin/

nous guetteurs du millénaire

avec monnaie de petit peuple

mais qui n’est pas monnaie de singe/

nous voulons être demain du monde

au nom de nos enfants aux yeux fertiles/

ils apprennent déjà l’alphabet planétaire/

ce qu’en nous persistait en eu perdure/

le refus de l’ombre/la place au soleil…

(Poème publié sur : Poetica.fr, 1992).