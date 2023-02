Le Parc d’activités économiques de Zarzis bientôt présenté à Rome

Le siège de de Confindustria, la centrale patronale italienne, à Rome, abritera, le 7 mars 2023, un forum économique sur le thème : «La Tunisie : destination de proximité pour les entreprises italiennes.»

Ce forum, qui vise à présenter le Parc économique de Zarzis, est organisé par Assafrica & Mediterraneo, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Rome et la Foreign investment promotion agency (Fipa), l’agence tunisienne de promotion de l’investissement extérieur.

Les représentants du Centre de promotion des exportations (Cepex) et du Parc économique de Zarzis interviendront à la rencontre, sous la modération de Massimo Zaurrini, directeur du mensuel économique Africa e Affari.

Créé en 1993, le Parc d’activités économiques de Zarzis est géré Société de développement et d’exploitation du Parc d’activités économiques de Zarzis. Entrée en activité en janvier 1996, la société est placée sous la tutelle du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et est régie par un Partenariat public-privé (PPP). Son capital est à 47% public et à 53% privé.

Pour participer, il faut s’inscrire en consultant le site Assafrica.

I. B.