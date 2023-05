Standing ovation pour le film tunisien « Les filles d’Olfa » en lice pour la palme d’or à Cannes (Vidéo)

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania a présenté hier soir son nouveau film « Les filles d’Olfa » en première mondiale au Festival de Cannes. La projection du film qui se trouve en lice pour la Palme d’or a été suivie d’une standing ovation, le public de Cannes était ému, en larmes .. face à ce docu-fiction tiré d’une histoire vraie.

C’est historique pour le cinéma tunisien, la talentueuse cinéaste Kaouther Ben Hania nous a permis d’accéder de nouveau à la sélection officielle de Cannes après une absence de plus de 50 ans. Elle avait déjà réussi à être aux Oscars avec « L’homme qui a perdu son dos« , elle revient cette en force avec un nouvel opus, un docu-fiction intitulé « Les filles d’Olfa » racontant une histoire vraie, et mêlant personnages réels et acteurs professionnels, notamment Hend Sabri et Majd Mastoura.

Après la montée des marches, Kaouther Ben Hania a pu présenter son film en première mondiale dans la plus prestigieuse des compétitions cinématographiques. Le public a réservé une standing ovation aux Filles d’Olfa, plusieurs personnes présentes dans la salle étaient en larmes, dont la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi.

F.B