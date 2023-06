Les écrivains Sami Tchak et Annie Ferret en résidence d’écriture à la Villa Salammbô Tunis

La Villa Salammbô Tunis accueille en ce moment le duo d’écrivains francophones Sami Tchak et Annie Ferret pour une résidence d’écriture.

« Ces lieux où l’âme frémit » est un projet d’écriture à quatre mains, qui part de l’émotion puissante que l’on ressent face à certains lieux, marqués par l’homme et son Histoire. Après de nombreux voyages, le duo d’écrivains pose ses valises à Tunis pour s’imprégner de l’âme de la ville et découvrir ses ruines et ses quartiers anciens.

L’écrivain togolais Sami Tchak et l’écrivaine française Annie Ferret sont en résidence jusqu’au 18 juillet. Ils seront entre temps invités à des rencontres littéraires à l’Alliance française de Kairouan le 6 juillet, à l’Alliance française de Tunis le 7 juillet et à l’Institut français de Sousse le 11 juillet.

F.B