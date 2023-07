Les réalisatrices tunisiennes à l’honneur au Festival La Rochelle Cinéma

La51eédition du Festival La Rochelle Cinéma rend hommage au cinéma féminin tunisien et notamment à la cinéaste Kaouther Ben Hania qui sera présente à la projection de ses films.

Une nouvelle édition du Festival La Rochelle Cinéma a démarré le vendredi 30 juin et se poursuivra jusqu’au 9 juillet à la ville côtière du sud-ouest de la France. Le festival avait été créé en 1973, il s’agit d’une manifestation non compétitive qui met en avant un cinéma d’auteur de différents horizons.

Dans sa section Hommages, le festival mettra l’honneur le cinéma féminin tunisien. Cinq longs-métrages de Kaouther Ben Hania dont le tout dernier « Les filles d’Olfa » (sélection officielle Cannes 2023).

Le public aura également l’occasion de découvrir ept autres films de réalisatrices tunisiennes parmi les pionnières et la nouvelle génération comme Les Silences du palais de Moufida Tlatli (1994), Satin rouge Raja Amari (2002), Noura rêve Hinde Boujemaa (2019), Un divan à Tunis Manele Labidi (2019), Une histoire d’amour et de désir Leyla Bouzid (2021), Sous les figues Erige Sehiri (doc, 2022) et Machtat Sonia Ben Slama (doc, 2023).

Une rencontre avec Kaouther Ben Hania est prévue pour aujourd’hui lundi 3 juillet.

F.B