Rooftop Cinéma à Hammamet : Les nuits du court-métrage à la belle étoile

Les Nuits du Court-métrage ont démarré hier, vendredi 7 juillet, et se poursuivent jusqu’à demain à l’espace In’Art à Hammamet. L’événement propose des projections gratuites suivies de débats.

Le Cinéclub de Hammamet, sous l’égide de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs, en partenariat avec l’École Supérieure d’Architecture d’Audiovisuel et de Design (ESAD) , le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) , Sharjah international film Festival et l’espace In’art organisent l’événement cinématographique estival Rooftop Cinéma qui propose au public cinéphile une série de projections nocturnes et gratuites.

Le programme s’étale sur trois jours et comprend la projection de courts-métrages en présence des équipes des films et des débats.

F.B