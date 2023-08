Migration : les corps d’un bébé et d’un homme de 20 ans repêchés au large de Gabès  

Une barque avec à son bord pas moins d’une vingtaine de migrants irréguliers a coulé au large de Gabès. Treize personnes ont été secourues et deux corps repêchés, ceux d’un bébé et d’un homme de 20 ans.

C’est la direction générale de la garde nationale qui a annoncé cette nouvelle, samedi 12 août 2023, ajoutant que les recherches se poursuivent pour trouver les disparus en coordination avec les unités de la protection civile.

Le naufrage a eu lieu dans la nuit du vendredi à samedi vers 2 heures du matin, pas loin des côtes.

Une enquête a été ouverte, en coordination avec le procureur de la république de Gabès, pour déterminer les circonstances de ce nouveau drame de la migration irrégulière.

Avec l’intensification des flux de migrants irréguliers à partir des côtes tunisiennes vers l’Italie, on a enregistré, durant les 7 premiers mois de cette année, l’arrivée de 6087 migrants tunisiens en Italie. Mais avec 901 vies perdues en sept mois, cette année va surpasser les sombres statistiques de l’année précédente, qui avait enregistré 581 morts, rapporte le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) dans un rapport publié le 5 août intitulé «Les drames de la migration non règlementaire sur les côtes de la Tunisie en 2023»

