Dhafer L’Abidine sort son second long-métrage de fiction ‘‘Ila Ibni’’

Le réalisateur et acteur tunisien Dhafer L’Abidine vient de réaliser son second long-métrage de fiction ‘‘Ila Ibni’’ (To My Son), une production saoudienne de MBC Studios.

Le film sera présenté dans le cadre de la compétition Horizons du cinéma arabe du 45e Festival international du film du Caire du 15 au 24 novembre 2023.

Le film tourne autour du retour d’un père et de son fils saoudiens en Arabie Saoudite après une longue période de vie hors du pays qui s’est soldée par un accident traumatisant.

Il convient de mentionner que le premier film de L’Abidine, ‘‘Ghodwa’’, a été projeté au 43e Festival du film du Caire, où il a remporté le prix Fipresci.

I. B.