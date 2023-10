Al-Joumhouri : Issam Chebbi en grève de la faim

Le parti Al-Jomhouri a annoncé, ce lundi 2 octobre 2022, que son secrétaire général Issam Chebbi, détenu dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, a entamé une grève de la faim.

Issam Chebbi a pris cette décision en solidarité avec Jawher Ben Mbarek membre du Front du salut Jawhar Ben Mbarek, détenu dans la même affaire et qui a est en grève de la faim depuis une semaine.

Dans son communiqué, Al-Jomhouri a réitéré sa solidarité avec tous les détenus dans cette affaire fictive et a appelé à leur libération tout en dénonçant l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place en vue de faire taire les opposants et de restreindre les droits et les libertés des Tunisiens.

Rappelons que le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi et le journaliste Zied El-hHeni ont quant à eux décidé d’observer une grève de la faim de 3 jours en solidarité avec les détenus dans cette affaire.

Y. N.