La marche de la santé de Comar Assurances

Dans le cadre du 27e Forum africain de la Réassurance qui s’est tenu récemment à Tunis, Comar Assurances a organisée dimanche dernier, 1er octobre 2023, une marche de la santé de 5 km.

Parti de l’hôtel Laico, au centre ville de Tunis, non loin du siège de Comar Assurances, les marcheurs sont passés par les Berges du Lac pour arriver au niveau du centre Miami. Ce fut une manière de joindre l’utile à l’agréable et de montrer que sport et santé sont synonymes, et que l’assurance est synonyme de prévoyance.

Le 27e Forum africain de la Réassurance a été organisé par l’African Insurance Organisation (AIO), en collaboration avec la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance (Ftusa), entre le 2 et le 4 octobre dans la capitale tunisienne, sur le thème : «Le rôle des compagnies d’assurance et de réassurance dans le soutien aux économies africaines».

Rappelons que Comar Assurances investit beaucoup dans le sport et organise annuellement depuis 36 ans le Marathon Comar de Tunis-Carthage, dont la 36e édition se tiendra le 3 décembre prochain.

I. B.