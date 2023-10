Ligue africaine de football : l’Espérance en mode rodage

Quelles chances a l’Espérance de Tunis pour remporter la Ligue africaine de football, une compétition récemment lancée par la Confédération africaine de football (CAF) et qui réunit les six clubs les plus capés du continent ? (Photo CAF).

Au vu des matches des quarts de finale aller, qui ont pris fin dimanche 22 octobre 2023 avec les victoires du TP Mazembe face à l’Espérance Tunis (1-0) au Benjamin Mkapa Stadium en Tanzanie (but marqué de la tête sur corner par le jeune attaquant malien Cheick Oumar Fofana, 19 ans) et de Wydad sur le terrain d’Enyimba (1-0), et le match nul entre Simba et Al Ahly (2-2), deux jours auparavant, le club tunisois semble parmi les moins bien armés du groupe.

En tout cas, hier, les protégés de Tarek Thabet n’ont pas montré grand-chose. Ils ont certes dominé leurs adversaires pendant les dix premières minutes et se sont créé deux occasions nettes de buts ratés par leurs attaquants, mais ils ont sombré ensuite dans un jeu décousu, sans idées claires, se laissant outrageusement dominer par leurs adversaires. Ces derniers se sont même payé le luxe de rater plusieurs buts tout faits, en bottant hors du cadre ou dans les mains du brave Amanallah Memmiche, et s’ils ont gagné par un seul but d’écart, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes, car le match était largement à leur portée.

Quant aux Espérantistes, encore convalescents, ils étaient presque contents de s’en sortir à si bon compte, car à l’exception du but marqué et annulé par l’arbitre pour un hors-jeu signalé par les juges du VAR, ils n’ont pas montré le visage d’une équipe conquérante. A aucun moment du match ils n’ont réussi à élever leur niveau de jeu et se s’élever eux-mêmes au niveau de l’enjeu.

Il leur reste certes le match retour, mercredi prochain, devant leur public à Radès, et avec un peu de chance, et beaucoup de cran, ils pourraient renverser la situation et passer aux demi-finales. Mais de là à aller plus loin dans cette compétition, qu’on nous permette d’exprimer quelque doute. Et pour cause : leur niveau actuel ne leur permet pas à battre les ténors du continent. Et on ne demande qu’à être démenti sur le terrain…

I. B.