Tunisia Mice Day, salon du tourisme d’affaires et de conférences

Le 1er salon du tourisme d’affaires et de conférences Tunisia Mice Day, organisé par le Tunisie Convention Bureau (TCB), s’est déroulé à Tunis jeudi 2 novembre 2023.

Prenant part à l’ouverture du salon, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a déclaré que ce type de tourisme constitue une opportunité pour repositionner la Tunisie sur la carte du tourisme mondial avec une nouvelle vision.

Le tourisme d’affaires et de congrès présente une valeur ajoutée importante, a souligné le ministre ajoutant que ce type de tourisme peut aider à la diversification de l’offre touristique contenue dans la stratégie nationale de développement touristique pour 2035.

Belhassine a souligné l’importance d’une action conjointe entre les acteurs du secteur en vue de mieux développer et mettre en place les bases qui assurent sa pérennité, ajoutant que son département œuvre à mieux développer le tourisme de conférence et d’affaires, en raison de son rôle majeur dans l’attraction d’une large catégorie de touristes, d’autant plus que la Tunisie a réussi à organiser au cours de l’annér dernière plusieurs événements internationaux, tels que les sommets de la Francophonie et la Ticad 8.

Belhassine a rappelé que son département avait accompagné la création et le développement du groupe TCB, qui regroupe les acteurs du domaine du tourisme d’affaires et des congrès, afin qu’il puisse servir de catalyseur de développement de cette filière.