La Cité de la Culture de Tunis donne la parole au théâtre amateur !

Pour entamer la nouvelle année en beauté, le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise la 4e édition des Rencontres du théâtre amateur du 9 au 14 janvier 2024 à la Cité de la Culture Chedly Klibi, à Tunis.

L’équipe du Pôle Théâtre et Arts Scéniques invite le public du quatrième art à venir découvrir les créations de troupes de théâtre amateur en provenance de plusieurs régions du pays : Tazerka (Nabeul), Bouhajla (Kairouan), Djerba (Medenine), Thala (Kasserine) et Tunis. L’occasion de faire un voyage intérieur à travers les préoccupations, les sentiments et les aspirations des jeunes artistes d’aujourd’hui à travers la magie du travail théâtral et scénique.

Toutes les représentations auront lieu à 19 heures au Théâtre des Jeunes Créateurs.