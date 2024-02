Tunisie – Suisse : une coopération réussie dans le domaine de la fibre optique

Le gouvernement tunisien doit élaborer un plan stratégique de substitution totale du réseau cuivre actuel par un réseau en fibre optique d’ici 2040 et ce par le raccordement d’une moyenne de 70 000 abonnés en fibre optique par an, contre moins de 18 000 actuellement, afin d’appuyer le développement de l’infrastructure et encourager les investissements locaux et étrangers.

Par Taoufik Halila *

Le réseau des télécommunications en fibre optique est en train de gagner du terrain dans toutes les régions du monde au détriment du réseau cuivre qui dans une dizaine d’années sera obsolète surtout dans les pays développés.

Dans ce contexte, et dans le cadre de sa participation dans le développement du réseau des télécommunications en Tunisie, la Chambre nationale des intégrateurs des réseaux télécoms (Cnirt-Utica) a signé le 21 février 2023 une convention de partenariat avec l’organisme Swisscontact pour mettre en œuvre une formation sur le déploiement et la maintenance des réseaux fibres optiques co-certifiée public privé entre la Cnirt/Utica et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), et ce dans le cadre du programme Takween mis en œuvre par Swisscontact et financé par la coopération Suisse sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) et le Centre national de formation des formateurs de Radès (Cenaffif).

Cap sur la formation professionnelle

Une année après la signature de cette convention, il est important de faire un bilan sur son exécution et la valeur ajoutée qu’elle a apportée au secteur. Ainsi et à ce jour, deux laboratoires de formation sur les réseaux fibre optique ont été installés, un au Centre de la formation professionnelle de Borj Cedria et le deuxième au Centre de la formation professionnelle de Cité El-Khadra et ce avec un coût global avoisinant les 400 000 dinars.

Ces laboratoires sont entrés en exploitation il y a 4 mois et à ce jour 28 techniciens ont été formés et certifiés et 14 autres sont en cours d’une nouvelle formation qui a débuté le 5 février et elle se terminera la fin de ce mois.

Ce programme de formation va s’étaler sur 3 ans jusqu’à 2026 et il pourrait être déployé dans d’autres centres de formation à l’intérieur de la république. Ainsi et en première phase de sa réalisation, la Cnirt et Swisscontact ont planifié 8 cycles de formation par an pour 14 techniciens diplômés par cycle et ce pour les années 2024, 2025 et 2026 et qui auront lieu dans les deux centres de formation professionnelle de Borj Cedria et Cité El-Khadra ce qui permettrait de certifier 336 nouveaux techniciens ayant des compétences reconnues dans le déploiement et la maintenance des réseaux fibre optique.

Concernant l’intégration des jeunes formés et certifiés dans le marché de l’emploi, la Cnirt envisage, avec l’appui de Swisscontact, d’entrer en discussion avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour faciliter le financement des jeunes qui désirent lancer leurs propres projets dans ce domaine et encourager les opérateurs des télécommunications en Tunisie et à l’étranger à les intégrer et ce à travers les institutions de la coopération internationale.

Il est à noter qu’en Tunisie, il y a des avancées dans le déploiement du réseau fibre optique au détriment du réseau cuivre mais malheureusement il n’y a pas un plan stratégique pour l’exécution de ce projet.

Accélérer le raccordement à la fibre optique

Les dernières données sur le déploiement de la fibre optique en Tunisie indiquent qu’entre octobre 2022 et octobre 2023, il y a eu le raccordement de 17 383 nouveaux abonnés en fibre optique, faisant passer le nombre total d’abonnés de 43 662 en octobre 2022 à 61 045 en octobre 2023, soit un taux de 5% du total des abonnés à la data fixe filaire dans le pays ce qui donne une évolution moyenne de 1 448 nouveaux abonnés par mois, un chiffre en-deçà des attentes, du fait qu’en restant à ce rythme, il nous faudrait à peu près 65 années pour remplacer les réseaux ADSL et VDSL existant par un réseau fibre optique.

Vu la réussite de ce partenariat, la Cnirt remercie toutes les parties qui ont participé dans sa réalisation à savoir l’ambassade de Suisse en Tunisie, toute l’équipe de Swisscontact dans notre pays, le MFPE, l’ATFP, le Cenaffif, les centres de la formation professionnelle et tous les membres de la Cnirt ayant participé à ce projet et appelle le gouvernement à élaborer un plan stratégique de substitution totale du réseau cuivre actuel par un réseau en fibre optique d’ici 2040 et ce par le raccordement d’une moyenne de 70 000 abonnés en fibre optique par an, une action qui porterait un appui au développement de l’infrastructure dans le pays, encouragerait les investissements locaux et étrangers à créer des nouveaux projets et surtout donner l’occasion à nos nouvelles startups d’avoir accès à un réseau fiable et de très haut débit leur permettant d’exporter leurs solutions et savoir-faire à travers le monde en prenant comme exemple la dernière performance d’une de nos nouvelles startups dans le domaine de l’intelligence artificielle qui a été couronnée dernièrement meilleure startup dans le monde dans l’IA.

* Président de la Cnirt.