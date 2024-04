Tunisie : découverte de tombes puniques à Ksibet Mediouni

Une équipe de chercheurs de l’Institut national du patrimoine (INP) travaille actuellement sur des tombes puniques découvertes par hasard la semaine dernière lors du nettoyage des canalisations d’eau de pluie à Ksibet Mediouni, dans le gouvernorat de Monastir.

La représentante de l’INP à Monastir, Soussen Rahmouni, a déclaré à l’agence de presse Tap, jeudi 4 mai 2024, que les fouilles, dirigées par l’archéologue Yamen Sghaier, visent désormais à déterminer la date exacte de ces tombeaux puniques.

Les chercheurs se sont rendus sur place pour inspecter les tombes, qu’ils ont trouvées vides mais avec des éclats de poterie remontant à des époques plus récentes.

Yamen Sghaier, l’archéologue responsable des fouilles, est chercheur à l’INP, responsable des sites antiques des gouvernorats de Sousse et Monastir, dont les principaux sont Pheradi Maius et Thapsus. Ses recherches portent sur le monde funéraire libyen et punique et sur la culture matérielle, notamment sur la céramique.

I. B.