Mehna, radio-web innovante au service de l’emploi des jeunes tunisiens

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) ont organisé, vendredi 26 avril 2024 à Tunis, la cérémonie d’inauguration de la radio-web de l’ATFP.

Cet événement, organisé en partenariat avec le projet Helma («Amélioration des possibilités de réintégration socio-économique des jeunes à risque de ré-émigration irrégulière»), marque le lancement officiel du programme de la radio-web destiné aux jeunes, symbolisant ainsi une nouvelle ère de promotion des opportunités de formation professionnelle en Tunisie. Il symbolise également la continuité d’une collaboration fructueuse entre l’ATFP et l’OIM, et témoigne de leur engagement collectif en faveur du développement socio-économique de la Tunisie.

«Le contexte dans lequel cette radio-web, appelée Mehna, voit le jour est d’une importance capitale. Nous sommes confrontés à des défis complexes en matière de migration et de réintégration socio-économique des jeunes tunisiens à risque. Cependant, nous choisissons de répondre à ces défis avec détermination et ingéniosité en proposant des solutions durables et inclusives, telles que la formation professionnelle qui offre de réelles opportunités aux jeunes à risque de ré-émigration irrégulière», a déclaré Azzouz Samri, chef de mission de l’OIM en Tunisie.

Financé par le ministère italien des Affaires étrangères, le projet de radio-web représente une avancée significative dans la promotion de la formation professionnelle en Tunisie et la mise en lumière des multiples opportunités qui en découlent.

Cette initiative vise à sensibiliser et à informer les jeunes tunisiens sur les différentes possibilités de formation professionnelle disponibles, ainsi que sur les débouchés professionnels associés.

L’événement a eu lieu au siège de l’ATFP, en présence du ministre de l’Emploi et la Formation professionnelle (MEFP), de l’ATFP, de l’OIM et des différentes parties prenantes impliquées dans la formation professionnelle publique.

La cérémonie s’est déroulée sous la forme d’émissions radio-web animées par les cadres de l’ATFP, en présence des différents invités.

Grâce à une approche innovante, la radio-web fournira un accès facilité à des ressources éducatives et à des conseils pratiques, contribuant ainsi à renforcer les compétences et les perspectives d’emploi des jeunes tunisiens.

