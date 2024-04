Tunisie : le déficit commercial se contracte de 4,16% en mars

Le déficit commercial mensuel de la Tunisie s’est contracté de 4,16% en mars à 1.540,1 millions de dinars tunisiens (MDT) par rapport au mois précédent, indique l’Institut national de la statistique (INS) dans son rapport mensuel de sur le commerce extérieur aux prix courants relatif au mois de mars 2024.

Le déficit commercial mensuel a atteint 1 540,1 MDT en mars 2024, contre 1 607 MDT en février 2024.

Le taux de couverture des exportations a augmenté de 0,5 point à 77%.

Les exportations et les importations ont chuté respectivement de 1,3% et 2%.

Hors produits énergétiques, les exportations ont diminué de 7,3% et les importations de 7,6%.

Exportations en baisse de 1,3%

Les exportations ont enregistré, en mars, une troisième baisse mensuelle consécutive de 1,3% par rapport à février. Cela est dû à une baisse des exportations dans plusieurs secteurs, à l’exception de celui de l’énergie, qui se redresse après trois mois de baisse continue.

Cette baisse est principalement due au recul des exportations des industries mécaniques et électriques (-6,4%).

De même, le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires a subi une forte baisse de 16,3%, due notamment à la réduction des exportations d’huile d’olive.

Les secteurs textile-habillement et cuir-chaussure sont également en baisse de 9,1% (-5,5% pour le premier et -23,2% pour le second).

Les exportations des secteurs manufacturiers divers ont baissé de 9,3%.

Toutefois, les exportations du secteur de l’énergie ont de nouveau légèrement augmenté après trois mois de baisse continue, affichant une hausse notable de 196%. Celui des mines, phosphates et dérivés a progressé, quant à lui, de 42,9%.

Importations en baisse de 2%

Les importations ont diminué de 2% en mars 2024. Tous les groupes de produits ont contribué à cette baisse, à l’ exception de celui de l’énergie.

En effet, les importations de biens d’équipement ont fortement chuté de 21,7%. Cette baisse a également été constatée dans les importations de biens de consommation (-11%), principalement en raison de la diminution des achats de voitures particulières.

Les importations de produits alimentaires ont fortement chuté de 16,1%, principalement en raison de la baisse des importations de sucre.

Toutefois, les importations de produits énergétiques ont augmenté de 22% et celles de matières premières et produits semi-finis de 4,8%.

Les exportations vers l’Union européenne ont légèrement diminué de 0,8%. Néanmoins, les exportations vers l’Allemagne ont augmenté de 31,5%, l’Italie de 6,4% et la Belgique de 11%.

En revanche, les exportations vers la France ont diminué de 14,1%, vers Malte de 84,7% et vers l’Espagne de 5,4%.

Les exportations vers les pays du Maghreb ont diminué de 8,8%, et notamment vers la Libye (-32,4%), ainsi que vers les Etats-Unis (-46,8%), le Royaume-Uni (-38,6%) et la Turquie (- 17,5%).En revanche, les exportations vers la Suisse ont augmenté de 159,8%, principalement des produits pétroliers.

Les importations en provenance de l’UE ont chuté de 16,7%, notamment en provenance d’Italie (-14,3%), de France (-12,6%) et d’Espagne (-19,9%).

En revanche, les importations en provenance d’Allemagne ont augmenté de 0,4%. Idem pour celles en provenance des pays du Maghreb (+55,4%), notamment de l’Algérie (+ 64,4%).

Les importations en provenance de Russie ont chuté de 18,4 % et celles de Chine de 16,2 %. Toutefois, les importations en provenance de Turquie ont augmenté de 39,2 %.