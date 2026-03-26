Tunis | Journée mondiale de l’eau à la Cité des sciences

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Eau, la Cité des sciences à Tunis (CST) célèbre, le 4 avril 2026, une journée dédiée à cette ressource essentielle.

Cette manifestation, programmée Pavillon Explora à la CST, vise à sensibiliser le grand public à l’importance de l’eau dans nos sociétés et à la nécessité de préserver cette ressource vitale.

À travers cette initiative, la Cité des Sciences se mobilise pour promouvoir une gestion durable de l’eau, indispensable pour garantir l’accès à cette ressource aux générations présentes et futures.

À cette occasion, un programme riche et varié sera proposé, comprenant notamment des interventions de spécialistes du domaine présentant des données et enjeux nationaux liés à l’eau, des expositions scientifiques, des ateliers et démonstrations scientifiques, des activités interactives permettant de découvrir les propriétés physico-chimiques de l’eau à travers des expériences spectaculaires, telles que la fusée à eau, des ateliers pour enfants pour sensibiliser à l’économie de l’eau et du théâtre pour enfants.

Notons que cet évènement est organisé en collaboration avec le Centre de recherches et des technologies des eaux (CERTE), la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) , l’Institut de Recherche pour le développement (IRD) et l’Association la Recherche en Action (REACT.)