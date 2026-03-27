‘‘Saicha, mère à 11 ans’’ | Une enfance volée

Saicha n’avait que onze ans lorsque la société décida pour elle. Le mariage forcé, imposé par sa famille et validé par des traditions immuables, transforma brutalement son univers d’enfant en monde d’adulte. Dans ‘‘Mère à 11 ans’’ (Éditions Ilimi, Cameroun, décembre 2025), Chatou Saidou raconte cette bascule avec une justesse crue : «Je ne savais pas encore marcher dans mes propres rêves que l’on me disait déjà comment tenir un berceau». Chaque phrase résonne comme un cri silencieux, témoignage d’une vie que la fillette n’a pas choisie.

Djamal Guettala

Le roman plonge le lecteur au cœur des contradictions de Saicha : l’émerveillement d’une enfance à peine entamée et la brutalité d’une société qui nie ce droit à l’innocence.

L’autrice ne se contente pas de narrer ; elle fait ressentir : la peur, la solitude, l’angoisse de devoir grandir plus vite que le temps ne le permet. «Mes poupées ont été mes premières compagnes et mes premiers souvenirs de liberté», écrit-elle, un passage où la nostalgie de l’enfance perdue se mêle à l’injustice du monde adulte.

Le contexte culturel et social que Chatou Saidou décrit est lui aussi frappant : familles soumises à la pression communautaire, traditions imposant la précocité de la maternité, et invisibilité de l’enfant dans ces décisions.

L’autrice souligne les contradictions : l’amour familial existe, mais il coexiste avec des pratiques qui brisent la vie des plus jeunes. La violence n’est pas toujours visible, elle est subtile, dans les mots, dans les gestes, dans ce silence collectif qui accepte l’inacceptable.

Le poids de la maternité précoce

Le mariage forcé devient le pivot du récit, la pierre angulaire d’une vie que Saicha n’a pas choisie. Très vite, la fillette se retrouve confrontée à la maternité, une responsabilité écrasante : «Mon corps n’était qu’un terrain prêt à recevoir l’inattendu, et pourtant, j’ai tenu. Pour moi, pour ce bébé que je n’avais pas demandé, pour cette vie que l’on m’avait volée». Chaque étape du quotidien est un défi : changer les couches, apprendre à nourrir un enfant, gérer les nuits sans repos, tout en continuant à naviguer dans le monde des adultes.

Le roman décrit aussi la perception de la société : le regard des voisins, les jugements implicites, l’indifférence de certains adultes. Saicha devient un symbole involontaire de la précarité des droits des enfants dans certains contextes : sa voix révèle une réalité douloureuse que beaucoup préfèrent ignorer. La fillette, désormais mère, doit composer avec un corps et un esprit en formation, trouvant des ressources insoupçonnées pour survivre.

Au-delà du récit personnel, le livre expose une problématique universelle : combien d’enfants chaque année sont confrontés à ces mariages et voient leur innocence s’éteindre avant même d’avoir commencé à vivre ?

Chatou Saidou signe ici un document nécessaire, un miroir social qui interpelle : «On m’a appris à être forte avant même de savoir qui j’étais». Ce constat résonne bien au-delà des frontières du Cameroun ou de l’Afrique, il touche à l’essence même de la protection de l’enfance et du droit à la liberté.

Résilience et quête d’identité

Malgré la douleur, Saicha incarne la résilience. Chaque épreuve devient un enseignement, chaque larme un pas vers la reconstruction. Chatou Saidou laisse transparaître une force tranquille : «Même lorsque mes mains tremblaient sur le berceau, mon cœur savait qu’il devait apprendre à se relever». Le roman ne se limite pas à la tragédie ; il explore la capacité de l’esprit humain à survivre, à chercher des fragments de liberté et de dignité là où tout semble perdu.

La narration, sobre et percutante, alterne passages descriptifs et introspections intimes. Les extraits bouleversants s’enchaînent : la peur de Saicha lorsqu’elle entend les adultes parler de sa future vie ; son étonnement face à l’amour inattendu d’une communauté qui tente de la soutenir ; sa tentative de trouver des repères dans un monde qu’elle découvre malgré elle. On sent, page après page, que le roman est aussi un appel à la vigilance collective, un rappel que l’enfance est un bien commun qui doit être protégé.

La lumière fragile de l’espoir

L’écriture de Chatou Saidou est à la fois douce et implacable : elle décrit la violence sans la glorifier, elle raconte la souffrance sans sombrer dans le pathos. Cette maîtrise stylistique permet au lecteur de ressentir la gravité des événements tout en gardant une lueur d’espoir : la force de Saicha, sa capacité à survivre et à se reconstruire, devient un modèle, une leçon de courage et de dignité.

‘‘Mère à 11 ans’’ n’est pas seulement un récit : c’est un témoignage vivant, un cri, une réflexion sur les enfants sacrifiés par des traditions aveugles. À travers Saicha, le lecteur découvre une réalité souvent tue : celle des mariages forcés et de la maternité précoce. Chatou Saidou réussit à rendre tangible ce que beaucoup préfèrent ignorer. Le livre bouleverse, interpelle et laisse une empreinte durable : celle d’une voix qui refuse de se taire, celle d’une fillette devenue mère avant l’âge et qui, malgré tout, survit dans la lumière fragile de l’espoir.