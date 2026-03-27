‘‘Tunisian Vibes’’ | Programme de Jazzit Festival

Le Jazzit Festival revient pour une deuxième édition, qui se tiendra du 2 au 5 avril 2026, à la Cité de la Culture de Tunis, confirmant ainsi sa place dans le paysage musical tunisien. Lancé par le label Jazzit Records, ce festival dédié au jazz et aux musiques du monde annonce quatre jours de concerts, de rencontres, master classes et de découvertes.

Le festival sera ouvert par une rencontre inédite entre le pianiste espagnol Ignasi Terraza et la chanteuse lituanienne Viktorija Gečytė.

Ignasi Terraza, qui se produira en trio et pour la première fois sur une scène tunisienne, a sorti plus de 60 albums au cours d’une carrière qui l’a amené sur les grandes scènes du monde. Il se produira en trio et accueillera la chanteuse Viktorija Gečytė — une voix feutrée et élégante — pour rendre hommage au légendaire Oscar Peterson, l’un des pianistes les plus prolifiques de l’histoire du jazz dont on fête cette année le centenaire.

Sousse puis Tunis accueilleront, successivement, les 3 et 4 avril, Kayle Schaffer, pianiste, compositeur et chanteur californien. Il présentera son nouvel album ‘‘Tunisian Vibes’’, qui porte la marque d’une relation intime avec notre pays. Il sera accompagné, en special guest, du saxophoniste soprano Pietro Vaiana.

Le mini-festival sera clôturé en beauté, le 5 avril, par Aleph Quintet : ungroupe bruxellois à la croisée des traditions nord-africaines et du jazz contemporain, qui présentera son album ‘‘Hiwar’’, une invitation au métissage des musiques, des cultures et des sensibilités.

Cette édition mettra en lumière les nouvelles voix du jazz tunisien. Aziz Saïed assurera un showcase le dernier jour, incarnant une génération d’artistes qui ancre sa musique dans une identité forte tout en s’ouvrant sur le monde.

Le samedi 4 avril, le saxophoniste belge Pietro Vaiana animera une master class à l’espace Madart, offrant aux jeunes musiciens une rencontre privilégiée pour explorer les sonorités de cet instrument dont l’origine est belge. Une invitation à plonger dans les secrets de son instrument.

Jazzit Studio permettraau public de suivre en ligne des interviews quotidiennes avec les artistes, réalisées depuis les coulisses du festival. Présentées par Hajer Boujemaa, ces interviews seront diffusées en live streaming sur les réseaux sociaux du Jazzit Festival.

Durant ces quatre jours, le Jazzit Festival réunira artistes et publics, tunisiens et internationaux, autour d’une même conviction : la musique est un langage universel d’ouverture, de dialogue, de paix et d’amour.