Tunisie-Japon | Tomoko Maeda et Yuumi Yamaguchi sur la scène de l’Opéra de Tunis

En célébration du soixante-dixième anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, et en collaboration avec l’Ambassade du Japon en Tunisie, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a le plaisir et le privilège d’accueillir un concert mardi le 31 mars 2026 à 19h à la Grande Salle de l’Opéra, Cité de la Culture Chedly Klibi.

Organisé avec le soutien du Ministère des Affaires Culturelles, l’évènement offre un récital exceptionnel interprété par deux musiciennes de talent, Yamaguchi Huumi au piano et Tomoko Maeda au violon.

Tomoko Maeda – violon

Violoniste à la carrière internationale, Tomoko Maeda a étudié au Japon avant de se perfectionner en Allemagne, où elle obtient un diplôme de concertiste. Lauréate de distinctions dans plusieurs concours internationaux, dont un prix spécial au Concours Tibor Varga, elle se produit en Europe, au Japon et en Amérique du Sud.

Son répertoire couvre les grandes œuvres du violon, de Mozart et Beethoven à Brahms, avec une prédilection pour la musique de chambre. Elle a également enregistré plusieurs disques consacrés au répertoire violon-piano. Interprète curieuse et engagée, elle participe à des projets artistiques et pédagogiques visant à rapprocher la musique classique de nouveaux publics.

Yuumi Yamaguchi – piano

Pianiste spécialisée dans la musique contemporaine et la musique de chambre, Yuumi Yamaguchi s’est fait remarquer par son engagement en faveur des répertoires modernes. Formée au Japon, elle développe très tôt un jeu précis et sensible aux nuances sonores. Elle se produit régulièrement en récital et au sein d’ensembles, avec une attention particulière portée aux œuvres des compositeurs d’aujourd’hui.

Plusieurs de ses concerts ont été consacrés à la création et à la première audition de pièces contemporaines. Son travail explore aussi les passerelles entre tradition musicale japonaise et écriture occidentale moderne. Par son interprétation rigoureuse et expressive, elle contribue à la diffusion d’un répertoire exigeant et rarement programmé.