Décès de Hassen Soufy | Un pilier de la peinture moderne en Tunisie   

«Un des derniers artistes liés à l’École de Tunis vient de rejoindre ses amis là-haut… Hassen Soufy vient de nous quitter», a annoncé la galeriste Aïcha Gorgi sur sa page Facebook ce jeudi 26 mars 2026. Un pilier de la peinture tunisienne moderne tire sa révérence à l’âge de 89 ans.

«J’ai beaucoup de peine aujourd’hui. Il faisait partie des derniers témoins de cette époque exceptionnelle, riche et foisonnante, que la Tunisie a connue sur le plan culturel et artistique. Avec son départ, c’est une page de mémoire, de sensibilité et de création qui s’éloigne encore un peu», ajoute Aïcha Gorgi, la fille d’un autre membre de l’Ecole de Tunis, Abdelaziz Gorgi.

Né en 1937 à Tunis, le défunt était diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de Tunis. Il a aussi suivi des études à l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Paris. Il a enseigné la décoration et l’histoire de l’art à l’Ecole des Beaux-arts de Tunis, partageant ainsi son savoir et son expérience avec de nouvelles générations d’artistes.

Sa pratique artistique se concentre principalement sur la peinture, utilisant des techniques comme l’acrylique et l’huile sur papier. Ses œuvres révèlent une approche figurative, avec des sujets variés allant des paysages aux natures mortes et aux figures humaines. Il a participé à plusieurs expositions dans le monde (Etats Unis, Canada, France, Allemagne, Grande Bretagne…)

Le défunt avait contribué au succès et à la notoriété de l’Ecole de Tunis, aux côtés d’autres pionniers comme Yahia Turki, Ammar Farhat, Safia Farhat, Ali Bellagha, Jellal Ben Abdallah, Zoubeïr Turki, Hédi Tourki et autres Abdelaziz Gorgi.

Ce courant artistique est la combinaison de thèmes d’inspiration populaire et d’une image idéalisée de la réalité. Les artistes partagent une certaine idée d’appartenance culturelle commune et contribuent à un art qui se veut authentiquement tunisien par la mise en valeur du patrimoine multiforme de la culture populaire traditionnelle de Tunisie.

I. B.