​Météo | Baisse des températures et vent fort attendus cette nuit

​Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie pour (INM) des pluies éparses sont attendues sur les régions côtières du nord ainsi que localement dans le sud du pays pour cette nuit.

​L’INM annonce que le vent soufflera fort à proximité des côtes et dans le sud-est, où des phénomènes de sable locaux pourraient réduire la visibilité. Sur le reste des régions, le vent restera modéré, précise encore la même source.

​Les températures minimales varieront entre 4°C et 9°C dans les régions ouest du nord et du centre et entre 10°C et 15°C sur le reste du territoire.

Y. N.