Tunisie | Exportations d’huile d’olive en forte croissance

La Tunisie a entamé la campagne oléicole 2025-2026 avec un fort dynamisme. Selon les dernières données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), entre novembre 2025 et février 2026, les exportations d’huile d’olive ont atteint 184 300 tonnes, contre 123 200 tonnes sur la même période de la campagne précédente, soit une croissance de 49,6 %.

En valeur, les recettes se sont élevées à 2,263 milliards de dinars tunisiens, soit environ 670,6 millions d’euros.

Ce chiffre confirme l’importance stratégique du secteur oléicole dans les exportations agricoles tunisiennes, mais met également en lumière une limite structurelle de ce secteur. La plupart des expéditions se font toujours en vrac, représentant 88,5 % des volumes exportés, tandis que les produits conditionnés représentent 11,5 %, un chiffre toutefois légèrement supérieur aux 10,2 % de la campagne 2024-2025.

En termes de chiffre d’affaires, les produits conditionnés ne représentent que 15,5 %, signe que la marge de valorisation demeure importante.

L’huile d’olive extra vierge représente 87,6 % du volume total exporté.

Concernant les prix, l’augmentation des volumes s’accompagne d’une légère baisse des prix moyens. En février 2026, le prix moyen de l’huile d’olive tunisienne s’établissait à 12,01 dinars le kilogramme (3,56 euros), contre 12,51 dinars (3,71 euros), un an auparavant, ce qui représente une diminution de 4 %.

Selon la catégorie, les prix varient de 9,22 dinars le kilogramme (2,73 €) à 16,07 dinars (4,76 €).

Par destination, l’Union européenne demeure le principal marché, représentant 57,3 % des volumes d’exportation. Viennent ensuite l’Amérique du Nord (19,3 %), l’Asie (12,8 %) et l’Afrique (6,6 %).

Par pays, l’Espagne arrive en tête des importateurs avec 32,1 %, devant l’Italie (20,2 %) et les États-Unis (15,4 %).

Le segment bio est également en croissance, avec 22 300 tonnes exportées au cours des quatre premiers mois de la campagne, pour une valeur de 297,7 millions de dinars (88,2 millions d’euros). Cependant, l’huile d’olive conditionnée reste marginale, avec une part de marché de 8,3 %.

Le prix moyen de l’huile d’olive bio est de 13,32 dinars le kilogramme (3,95 euros), avec un écart marqué entre l’huile d’olive en vrac (12,78 dinars, 3,79 euros) et l’huile d’olive conditionnée (19,32 dinars, 5,73 euros).

Sur ce segment, l’Italie est le premier marché, avec 42 % des volumes, suivie de l’Espagne, des États-Unis et de la France.

Globalement, ces chiffres confirment la compétitivité internationale de l’huile d’olive tunisienne, mais suggèrent également que le véritable défi pour le secteur n’est pas simplement d’accroître les exportations. L’enjeu principal demeure la transformation d’une plus grande part des ventes en valeur ajoutée, en réduisant la dépendance au vrac et en renforçant le positionnement des produits conditionnés sur les marchés étrangers.

I. B.