Textile tunisien | Pour une gestion durable de l’eau  

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, La Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) a réaffirmé son engagement en faveur d’une gestion durable de l’eau, la plaçant au cœur des enjeux de transformation du secteur. Cet engagement se traduit par un objectif clair et mesurable : atteindre 90 % de recyclage des eaux usées d’ici 2030.

Reconnaissant l’importance stratégique de l’eau dans la chaîne de valeur textile, la FTTH a annoncé la mise en œuvre d’actions concrètes, à travers le programme «Transition verte du textile tunisien (TTGT)», afin d’accompagner les entreprises dans l’adoption de pratiques plus responsables, innovantes et efficaces. Elle a également appelé tous les acteurs du secteur textile à intensifier leurs efforts, à investir durablement et à faire de l’eau un levier stratégique pour l’avenir de l’industrie.

À titre indicatif, selon l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), la disponibilité en eau par habitant en Tunisie est d’environ 450 mètres cubes par an, en dessous du seuil de stress hydrique, qui est de 500 mètres cubes. Et la sécheresse enregistrée au cours des cinq dernières années a beaucoup réduit les réserves d’eau dans les barrages dont le taux de remplissage moyen est au-dessous de 50%.

I. B.