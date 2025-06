Migrants illégaux │ 379 rapatriements volontaires depuis Tunis en deux jours

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a organisé le rapatriement volontaire à partir de Tunis de 313 migrants les 27 et 29 mai 2025, respectivement en Gambie (146) et en Guinée (167). Depuis le début de l’année, 3 500 rapatriements ont eu lieu depuis Tunis.

Selon l’OIM, qui l’a annoncé sur ses canaux, 66 autres migrants ont bénéficié, le 27 mai, d’une aide au rapatriement volontaire en Côte d’Ivoire, au Ghana et en Sierra Leone.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (ARVR), mis en œuvre en étroite coordination avec les autorités tunisiennes, garantissant des rapatriements sûrs et dignes, explique l’OIM.

«L’aide de l’OIM a été essentielle pour me permettre de rentrer chez moi et de retrouver ma famille. Je souhaite maintenant reprendre mes études en Guinée et développer mes compétences grâce à une formation professionnelle», a déclaré Sekouba, l’un des bénéficiaires du programme.

«Depuis le début de l’année, plus de 3 500 migrants ont bénéficié du programme AVRR en Tunisie, démontrant ainsi l’engagement continu de l’OIM à accompagner les migrants dans leur retour volontaire, sûr et durable et leur réintégration dans leur pays d’origine», conclut la note de l’OIM.

Il n’y a pas de statistiques précises sur le nombre de migrants, subsahariens et autres, installés momentanément en Tunisie, en attente du départ pour l’Europe. Mais certaines sources les estiment à plusieurs dizaines de milliers, dont beaucoup d’enfants nés sur le territoire tunisien et qui vivent dans le dénuement total avec leurs parents, dans des camps de fortune, notamment à El-Amra et ses environs, dans le gouvernorat de Sfax.

I. B.