Guerre Israël-Iran │ Netanyahu plutôt maussade

Le gouvernement israélien actuel, ambitieux, partisan et fanatique, qui ne comprend le monde qu’à travers sa frénésie, selon la fameuse expression du Général De Gaulle, a jugé bon de bombarder par surprise les installations nucléaires et militaires situées sur le territoire iranien, en pensant riposter aux douloureuses piqûres de moustiques des Houthis. Une réussite du Mossad? Il se confirme que c’est quand il est acculé que le Premier ministre israélien tente ses coups les plus risqués. (Ph. Bâtiments détruits par des missiles iraniens, à Ramat Gan, en Israël, le 14 juin 2025. © Reuters/Ronen Zvulun).

Dr Mounir Hanablia *

L’Iran a riposté par ses missiles balistiques et ses drones qui ont frappé Tel Aviv et Haïfa. Désormais, c’est la guerre ouverte entre les deux pays. Naturellement, l’état sioniste bénéficie de l’aide militaire et médiatique inconditionnelle de l’Occident et le résultat de la guerre ne fait pas de doute, même si elle se prolonge.

Finis les morts de Gaza; oubliés et enterrés ! Cependant c’est l’ampleur des dégâts que l’Iran infligera à l’agresseur qui risque d’être déterminante lors des discussions qui fatalement mettront un terme au conflit. Les Iraniens seront-ils ou non capables, à défaut d’éliminer les dirigeants ennemis, d’atteindre la centrale nucléaire Dimona et les installations gazières israéliennes en Méditerranée?

Un pion dans le jeu américain

Il existe néanmoins une certitude. Le rêve israélien de devenir une grande puissance dont les tentacules s’étendent du golfe d’Oman jusqu’à la Méditerranée avec un Moyen-Orient à sa botte a vécu. Et Israël demeurera un pion dans le jeu américain, certes important, mais un pion tout de même dont la dépendance vis-à-vis de son puissant parrain ne cesse de croître. Et en fin de compte c’est avec Téhéran que les Américains finiront par discuter, parce que l’Iran est un pays qui n’est pas arabe, parce qu’il est chiite, parce qu’il est bien plus important géopolitiquement, et parce qu’il est rompu aux subtilités de la négociation.

Quant aux F 35 de fabrication américaine que Téhéran affirme avoir abattus, le plus plausible est que ce type d’appareil n’a pas besoin d’être atteint pour s’écraser. Il est notoire que son avionique est tellement sophistiquée que son utilisation nécessite un environnement météo particulier que les conditions prévalant au-dessus du désert iranien ne favorisent certainement pas. La plupart du temps, le F 35 est immobilisé au sol pour des nécessités d’entretien.

Alliances régionales

Les difficultés israéliennes, prévisibles après les performances de l’armée à Gaza, semblent se confirmer puisque Netanyahu, maussade, demande désormais au peuple iranien, autrement dit les minorités kurde, baloutche, et azerbaidjanaise, de se soulever pour recouvrir sa liberté, et de faire le travail à sa place, puisqu’il est douteux qu’il soit entendu par les Persans. L’avenir dira si ceux qui ont déjà été abandonnés dans le jeu des alliances régionales, feront confiance au moins fiable des alliés de la région.

* Médecin de libre pratique.