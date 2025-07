Cinéma │ La cinéaste tunisienne Amel Guellaty primée à Malte

Le film ‘‘Where the Wind Comes From’’ (D’où vient le vent) de la cinéaste tunisienne Amel Guellaty a remporté The Golden Bee Award du meilleur long métrage à la troisième édition du Festival du film méditerranéen qui s’est tenue à La Valette, à Malte, du 21 au 29 juin 2025. L’actrice Eya Bellagha, qui incarne Alyssa, a également été récompensée par le prix de la Meilleure Interprétation.

Coproduction tuniso-franco-qatarie, ce premier long-métrage de la cinéaste se présente comme un récit initiatique, à la fois poétique et ancré dans une jeunesse en quête de sens. Il met en scène Alyssa (Eya Bellagha), une jeune rebelle de 19 ans, et Mehdi (Slim Baccar), 23 ans, timide et introverti, deux amis proches qui utilisent leur imagination pour échapper à leur triste réalité. Un jour, ils découvrent un concours qui se tient dans le sud tunisien et qui pourrait leur permettre de changer leur vie. Ils décident de faire le road trip, peu importent les obstacles. Le festival a présenté 55 films en provenance de plus de 20 pays.