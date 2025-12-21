Palmarès des 36e Journées cinématographiques de Carthage

Le film égyptien ‘‘The Stories’’ du réalisateur Abu Bakr Shawky a remporté le Tanit d’or du long métrage de fiction lors de la 36ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui se sont déroulées du 13 au 20 décembre 2025) et dont le palmarès a été dévoilé samedi soir au Théâtre de l’Opéra de Tunis. (Ph: Le réalisateur égyptien recevant son trophée des mains du cinéaste tunisien Naceur Ktari).

Le Tanit d’argent a été attribué à ‘‘My Father’s Shadow’’ du Nigérian Akinola Davies Jr, également lauréat du Prix Tahar Chériaa de la meilleure première œuvre, tandis que le Tanit de bronze est revenu à ‘‘Sink’’ du Jordanien Zain Duraie.

Le Prix d’honneur du jury a distingué le film tunisien ‘‘The Voice of Hind Rajab’’ de Kaouther Ben Hania et le Prix du public a été décerné à ‘‘Where the Wind Comes From’’ d’Amel Guellaty, qui a également remporté le Prix du meilleur scénario.

Les prix d’interprétation ont récompensé Saja Kilani (‘‘The Voice of Hind Rajab’’) pour la meilleure interprétation féminine et Nawwaf Aldaferi (‘‘Hijra’’) pour la meilleure interprétation masculine.

Parmi les distinctions artistiques, Assem Ali a remporté le Prix du meilleur décor pour ‘‘My Father’s Scent’’ (Égypte). Le film tchadien ‘‘Diya’’ a été doublement primé pour le meilleur montage (Guillaume Talvas) et la meilleure musique (Afrotronix), tandis que le Prix de la meilleure image est revenu à Miguel Ioann Littin Menz pour ‘‘Hijra’’ (Arabie saoudite).

Dans la compétition officielle des longs métrages documentaires, le Tanit d’or a été attribué à ‘‘Liti Liti’’ du Sénégalais Mamadou Khouma Gueye. ‘‘The Lions by the River Tigris’’ de l’Irakien Zaradasht Ahmed a remporté le Tanit d’argent et ‘‘On the Hill’’ du Tunisien Belhassen Handous le Tanit de bronze. Une mention spéciale a été accordée à ‘‘Notre Semence’’ d’Anis Lassoued.

En courts métrages, le Tanit d’or est revenu à ‘‘32 B’’ de l’Égyptien Mohamed Taher, le Tanit d’argent à ‘‘Coyotes’’ du Palestinien Said Zagha et le Tanit de bronze à ‘‘She’s Swimming’’ de la Libanaise Liliane Rahal. Des mentions spéciales ont distingué ‘‘Le Fardeau des ailes’’ du Tunisien Rami Jarboui et ‘‘Café ?’’ du Sénégalais Bamar Kane.

Dans la compétition Première œuvre, le Prix Tahar Chériaa a été attribué à ‘‘My Father’s Shadow’’ d’Akinola Davies Jr (Nigéria), tandis que le Prix TV5 Monde est revenu à ‘‘Cotton Queen’’ de la Soudanaise Suzannah Mirghani, distinguant un premier long métrage salué pour sa sensibilité et son regard sur les trajectoires féminines dans un contexte social marqué par les fractures de l’histoire récente.

Le Prix Ciné-Promesse a été décerné à ‘‘Pierre-Feuille-Ciseaux’’ de la Tunisienne Cherifa Benouda, avec des mentions pour ‘‘Was Never Her Choice’’ de la Libanaise Marguerita Nakhoul et ‘‘Chercher Abbas Saber’’ de l’Égyptienne Dina Hassan Aboelea.