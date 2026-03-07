Amiante dans des jouets en sable | Alerte sanitaire et retrait du marché

Les autorités ont lancé une alerte, ce samedi 7 mars 2026, suite à la détection d’amiante dans certains jouets pour enfants à base de sable.

Dans un communiqué conjoint, le ministère de la Santé et le ministère du Commerce et du Développement des exportations ont appelé les citoyens à ne pas acheter de jouets composés de sable, tels que le sable magique, le sable à dessin ou le sable de modelage.

Cette mise en garde fait suite à des rapports internationaux signalant la présence d’amiante dans ces produits. Face à ce risque sanitaire majeur, les autorités tunisiennes appellent à une vigilance absolue et recommandent :

L’arrêt immédiat de l’achat de tout jouet contenant du sable ;

La cessation d’utilisation pour les familles possédant déjà ces articles ;

Le stockage de ces produits hors de portée, dans des endroits isolés, avant de s’en débarrasser de manière sécurisée.

« Dans le cadre de la prévention des risques sanitaires potentiels et en application du principe de précaution, nous appelons le public à la plus grande prudence », précise le communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que les services de contrôle ont d’ores et déjà entamé des campagnes d’inspection intensives sur l’ensemble des circuits de distribution, en vue de retirer ces produits du marché et d’interdire toute nouvelle commercialisation sur le territoire national.

Y. N.