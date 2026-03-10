Tunisie | Wadie Jary hospitalisé

Dans la soirée de ce mardi 10 mars 2026, un communiqué officiel a annoncé le transfert en urgence de l’ancien président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary, vers un établissement hospitalier de Tunis.

Le communiqué indique que l’état de Wadie Jary s’est dégradé aux premières heures du lundi 9 mars 2026 depuis la prison civile de Mornaguia vers un service d’urgence à Tunis. Durant toute la journée de lundi, il a été soumis à une batterie d’examens médicaux rigoureux afin de stabiliser son état.

L’évolution de sa situation a conduit l’équipe médicale à décidé son admission au service de réanimation cardiologique, ajoute le communiqué, en ajoutant que Wadie Jary, malgré la situation, a tenu à remercier au corps médical et à l’administration pénitentiaire.

« Ce traitement humain et respectueux est celui dont bénéficient les milliers de détenus que j’ai croisés durant mes deux années d’incarcération, et non une mesure d’exception me concernant », a-t-il souligné.

Rappelons que suite à la confirmation du verdict de la Cour d’appel de Tunis le condamnant à trois ans de prison ferme, Wadie Jary, a décidé d’entrer, le 4 mars courant, en grève de la faim sauvage.

