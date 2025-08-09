La Tunisie appelle la communauté internationale à agir pour stopper le génocide à Gaza

La Tunisie condamne fermement l’annonce faite par l’entité occupante concernant ses intentions ignobles de réoccuper entièrement la Bande de Gaza, de disperser sa population et de la confiner dans une partie réduite de la Bande, ce qui constitue une violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales, une atteinte manifeste au droit du peuple palestinien à l’autodétermination, ainsi qu’une tentative désespérée de liquider sa cause, de briser sa volonté de défendre ses droits légitimes et de le pousser à abandonner sa terre.

Ce plan représente également un nouveau chapitre dans la série des crimes de l’entité sioniste et de son mépris pour la communauté internationale et pour l’ensemble des valeurs et principes humanitaires, crimes dont l’horreur et la barbarie s’aggravent de jour en jour.

Il place toutes les forces mondiales, la volonté internationale et son système onusien, en particulier le Conseil de Sécurité, face à un moment décisif qui exige de trancher quant à l’avenir du monde, du droit et de la justice humaine, et d’assumer son devoir de mettre fin aux crimes de génocide contre le peuple palestinien et de lui assurer la protection nécessaire.

La Tunisie réaffirme enfin son soutien inconditionnel au peuple palestinien frère dans sa lutte pour recouvrer ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles, ainsi que sa position ferme en faveur de son droit à l’autodétermination et à l’établissement de son État indépendant, pleinement souverain, sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale.

Communiqué