Enquête à Arcachon | Un Tunisien de 25 ans se noie au large de la jetée Thiers

Le corps sans vie d’un Tunisien de 25 ans a été repêché, samedi 16 août 2025, par les secouristes au niveau de la jetée de Thiers dans la commune d’Arcachon, en Gironde en France.

Après 2h30 de recherches, le corps sans vie de la victime a été retrouvé par les pompiers et la gendarmerie maritime, indiquent les médias locaux, en précisant qu’un témoin a appelé les secours après avoir vu un homme se débattre dans l’eau avant de disparaître.

Une enquête a été ouverte et confiée à la sous la direction du commissariat d’Arcachon, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, ajoute la même source.

Y. N.