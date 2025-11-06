Siliana | En 2025, les incendies ont ravagé plus de 1200 hectares de forêts !

Les différents incendies enregistrés en 2025 dans le gouvernorat de Siliana ont ravagé plus de 1200 hectares de forêts, a déploré Sabri Oualani, directeur régional des forêts.

Dans une déclaration, ce jeudi 6 novembre 2025 à l’agence Tap, le DR des forêts a précisé qu’un seul hectare de forêt permet de stocker jusqu’à 54 tonnes de dioxyde de carbone : Les incendies représentent ainsi un facteur direct des changements climatiques et de la baisse des précipitations, a-t-il ajouté.

M. Oualani a par ailleurs indiqué que les campagnes de reboisement se poursuivent, en précisant que chaque année, près de 600 hectares sont replantés, et ce, grâce à la mobilisation des entreprises, des services forestiers et de la société civile.

Y. N.

Ph. d’archives