Rassemblement à Paris pour la libération de Jaouhar Ben Mbarek

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) appelle à un rassemblement à Paris, vendredi 7 novembre 2025 à 18h, à la Fontaine des Innocents (Place Joachim-du-Bellay, Paris 1er – M° Châtelet-Les Halles), pour alerter l’opinion publique internationale, soutenir Jaouhar Ben Mbarek et refuser la criminalisation de la liberté d’expression.

Jaouhar Ben Mbarek est en grève de la faim sauvage à la prison de Belli (Nabeul) depuis le 30 octobre. Sa famille et ses avocat·es alertent sur la gravité de son état de santé.

«Selon le témoignage bouleversant de sa sœur, Dalila Ben Mbarek Msaddek, son visage est pâle, ses pas sont lents, il s’appuie sur un garde pour marcher, sa température est basse et ses mains sont glacées — mais son regard demeure ferme et résolu», note l’association tunisienne basée en France dans un communiqué de solidarité.

Dans une lettre transmise depuis sa cellule, Jaouhar Ben Mbarek écrit : «Je veux vivre libre, ou mourir libre. Que ce message parvienne à chaque âme libre de ce pays, et à tous les prisonniers et prisonnières du despotisme», rapporte également le CRLDHT, qui appelle à une mobilisation urgente pour sauver Jaouhar Ben Mbarek et la société civile qui serait, selon elle, dans le viseur du régime après la suspension de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Enfin, l’Ong exige «la libération immédiate de tous les détenu·es politiques et d’opinion, la liberté de la presse, l’indépendance de la justice, le retour à l’État de droit et une véritable justice sociale en Tunisie.»